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Aktüel Erzincan'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Erzincan'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:54:39 -
Erzincan'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kaçak-sahte alkol uygulaması kapsamında merkez ilçe jandarma komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda 2 bin 102,5 litre kaçak ve sahte alkol ile 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 47 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden K.M. ve M.M. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.K. ile A.Ç. ise gözaltına alındı.

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