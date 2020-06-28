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Erzincan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneden habersiz ayrılan kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 17:15:09 -
Erzincan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneden habersiz ayrılan kişi karantinaya alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde izolasyona alınmak istendiği sırada, hastaneden ayrıldığı belirlenen kişi polis ekipleri tarafından bulunarak, karantinaya alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 testi yapılan E.Ç (22), test sonucu pozitif çıkmasının ardından, izinsiz olarak kendi imkanlarıyla hastaneden ayrıldı.

Sağlık ekipleri, test sonucu pozitif çıkan ve evinde izalosyona alınmak istenen E.Ç'nin hastane acil servisinden ayrıldığının belirlemesi üzerine, durumu polise bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada E.Ç'nin kentte bir otelde kaldığını belirledi.

112 Acil sağlık görevlileriyle birlikte otele giden polis ekipleri E.Ç'yi ambulansla tekrar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti.

Yapılan kontrollerin ardından E.Ç. ikamet ettiği Çayırlı ilçesine bağlı köyüne götürülerek, izolasyona alındı.

Şahsın kaldığı otelde sadece resepsiyon görevlisiyle görüştüğü ve başka kimseyle temas sağlamadığı öğrenildi.

Erzincan Belediyesi ekipleri de E.Ç'nin gittiği oteli dezenfekte etti.

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