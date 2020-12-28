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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:41:21 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir iş yeri ile 36 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin giriş çıkışları ile işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, bir iş yerine ve 36 kişiye kısıtlamaları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

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