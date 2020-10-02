Erzincan'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Harun Eser'in kullandığı 24 DH 342 plakalı kamyonet, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü önündeki kavşakta Abdullah Duman idaresindeki 24 AAB 129 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada büyük hasar gören motosikletten yola fırlayan sürücü Duman yaralandı.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Duman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik motosikletin polislerce yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.