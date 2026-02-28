Erzincan'da görünmez kaza: Kar küreme aracı ne olduğunu anlamadı!

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, sadece yolları değil araçları da adeta beyaz örtüyle kamufle etti. İlçede yürütülen kar küreme çalışmaları sırasında yaşanan bir olay ise hem şaşırttı hem de "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.