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Yaşam Erzincan'da feci kaza
Yaşam

Erzincan'da feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-07-28 00:04:00 -
Erzincan'da feci kaza

Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobili traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İdris Tükek (43) idaresindeki 16 AJJ 097 plakalı otomobili Erzurum istikametinden Tercan ilçesine seyri esnasında Yaylacık köyü mevkiine geldiğinde yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen Yusuf Budak yönetimindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden Emin Tukek (5), Barancan Tukek (18) ve Ayşe Tukek (38) olay yerinde hayatını kaybederken İdris Tukek, Elanur Tukek ve Arda Tukek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

Kaynak: İHA
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