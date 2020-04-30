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Aktüel

Erzincan'da derede erkek cesedi bulundu

Polis, kimlik tespit çalışmaları süren cesedin kentte bir süre önce kaybolan epilepsi hastası Halil Ergülo'ya ait olabileceğini değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:54:42 -
Erzincan'da derede erkek cesedi bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir derede 60 yaşlarındaki bir kişiye ait ceset bulundu.

Kentteki Vaşgirt deresinin Erzincan Kemah kara yolu kavşağı altındaki kısmında, su içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çoban, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, deredeki kişinin hayatını kaybettiğini ve vücudunun büyük bölümünün çürüdüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 60 yaşlarında bir erkek olduğu anlaşıldı.

Polis, kimlik tespit çalışmaları devam eden cesedin kentte 25 Aralık 2019'da kaybolan epilepsi hastası Halil Ergülo'ya (61) ait olabileceğini değerlendiriyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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