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Aktüel Erzincan'da bir ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 607 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Erzincan'da bir ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 607 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:47:41 -
Erzincan'da bir ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 607 kişiye ceza kesildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da son bir ayda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 607 kişi ve 86 işletmeye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kontrollü sosyal hayat döneminde, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Salgınla mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, devletin kurumlarının belirlediği kuralların yanı sıra il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca da pek çok tedbir alındığına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımıza hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı bakımından uymaları gereken kurallar, Valiliğimiz, kurumlarımız ve denetim ekiplerimizce sürekli hatırlatılmaktadır. 15 Mart-15 Ekim'de ilimiz genelinde yaptığımız denetimlerde, buna rağmen maske kuralına riayet etmeyen 580, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 27 kişi ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 86 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır."


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