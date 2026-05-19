Erzincan’da ayı dehşeti: 20 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım’a ait koyun sürüsüne ayılar saldırdı. Saldırıda 20 koyun telef olurken bazı hayvanlar da çevreye dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kaybolan bazı koyunlar, AFAD ekiplerinin drone desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan köylüler, son dönemlerde kırsal alanlarda ayıların daha sık görülmeye başladığını ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, ayıların telef ettiği 5 koyunu daha sonra yemek amacıyla toprağı kazıp gömdüğü belirlendi.