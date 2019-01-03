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Erzincan'da 4 günlük bebeğin şüpheli ölümü

Erzincan'da 4 gün önce doğup annesinin yanında ölü bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:54
Erzincan'da 4 günlük bebeğin şüpheli ölümü

Erzincan’da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cenazesi, otopsi icin adli tıpa gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 568’nci Sokak'ta meydana geldi. 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Abdurrahman S. (31) ile Yasemin K.'nın (37), 4 gün önce hastanede doğan bebeklariyle eve geldi. Anne Yasemin K. ile baba Abdurrahim S. sabah uyandıklarında bebeği hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, annenin ilk ifadesinde bebeğin gece ağlaması üzerine yanına aldığını sabah uyandıklarında hareketsiz olduğunu fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:54
  1. Erzurum
  2. Erzincan
  3. 4 günlük bebek
  4. bebek ölümü
  5. şüpheli ölüm

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