  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Aktüel

Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:45:20 -
Erzincan merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve iki kişinin aktif görevde olduğu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Erzincan, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'de operasyon düzenledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde! Bakan tarih verdi
Teknoloji

Müjde! Bakan tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' adı verilen sondaj gemisinin 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağı müjdesini ..
Bakan Akar'dan Karabağ ile ilgili kritik ifadeler
Gündem

Bakan Akar'dan Karabağ ile ilgili kritik ifadeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Bakan Akar, Karabağ ve çevresindeki bölgel..
Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay