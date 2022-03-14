Erzincan depremi unutulmuyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 13 Mart 1992’de kentte yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Yapılardaki imalat hatalarının, depremde can kayıplarının temel sebebi olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Aksun, deprem sonrası kentteki inşaatların deprem yönetmeliğine uygunluğunun takip edildiğini belirtti. Aksun, kentin yatay mimariye sahip olduğunu ve bu şekilde devam edeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Erzincan yatay mimari ile şekillenmiş bir şehir. Bu yatay mimarinin devamı için elimizden geleni yapıyoruz. Çok katlı binaların şehrin silüetini bozacağı herkes tarafından bilinmekte. Mümkün mertebe bundan sonraki yapılaşmaların, yeni alanların yine eski Erzincan’ı andıracak kadar bahçeli evler, konutlar olmasını ve az katlı olmasını dikkate alarak yol haritamızı belirledik. İnşallah bunu sürdürülebilir kılacağız.”