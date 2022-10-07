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Ekonomi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alıyor
Ekonomi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 15:00:00 -
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde; ilanda, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayımlanan “Öğretim Üyesi Başvuru Kılavuzu”ndan ulaşılabilecektir.

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi07.10.2022       Son Başvuru Tarihi24.10.2022

Ön Değerlendirme İlan Tarihi        28.10.2022       Sınav Giriş Tarihi    31.10.2022

Sonuç Açıklama Tarihi   04.11.2022       Başvuru Tipi   Şahsen/Posta

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi        www.ebyu.edu.tr

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