Erzincan bağlarında "Cimin üzümü" bereketi

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR/KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hasadı yapılan yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümündeki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçenin bağlarında 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen ve yılda yaklaşık 7 bin ton verim elde edilen Cimin üzümünün hasadı devam ediyor.

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümü, dönem dönem bazı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bağlarda yoğun mesai yaparak salkım salkım üzümleri kasalara dolduran üreticiler, bu sezon kaliteli ve verimli ürün almanın sevincini yaşıyor.

Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı devam eden Cimin üzümünde rekoltenin yüksek olduğunu fakat fiyatların üreticiyi memnun etmediğini söyledi.

- "Çiftçimizin yüzü gülüyor"

Ağustos ayının sonunda başlayan hasadın kasım ayına kadar devam etmesini beklediklerini anlatan Karakelle, şöyle konuştu:

"Cimin üzümü Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen nadir ürünlerden biridir. Kabuğunun ince olması, kendine has üzerinde buğu olması ve tadının mayhoş olması başlıca özelliklerindendir. Bu nedenle şeker hastaları da sıkıntısız tüketebiliyorlar. Yağış olursa üzümde çürüme meydana geliyor. Bu yıl yağış olmadığından dolayı ürünümüzün durumu iyi ve çiftçimizin yüzü gülüyor. Yalnız fiyatların 2,5 liraya kadar düşmesi üreticiye biraz sıkıntı oldu."

Karakelle, Cimin üzümünün ağırlıklı sofralık olarak tüketildiğini, yörede üzümden saruç ve pekmez de yapıldığını anlattı.

Bu yıl da 7 bin ton üretim hedeflediklerini aktaran Karakelle, "Üzümümüz dönem dönem ihraç da edildi. Yalnız raf ömrünün kısa olmasından dolayı ihracata gitmiyor, Türkiye içerisinde tüketiliyor." dedi.

Üzüm üreticisi Murat Akdağ da bu yıl fiyatlardan memnun olmadıklarını vurgulayarak, "Cimin üzümünün hasadına ağustosun 20'sinden itibaren başladık. Şu anda eylülün ortasındayız ve hasadın zirvesindeyiz. Üzümümüz geçen seneye göre daha kaliteli ve daha verimli, yalnız fiyatların düşüşe geçmesinden dolayı mustaribiz. Üretici olarak verimden istediğimizi aldık yalnız fiyatlardan alamadık." ifadelerini kullandı.