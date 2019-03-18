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Erzincan atletizm yarışları yapıldı

Erzincan’da Okul Sporları Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Atletizm İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:07
Erzincan atletizm yarışları yapıldı

Erzincan’da Okul Sporları Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Atletizm İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Okul Sporları Şubesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı kros il birinciliği yarışma programı kapsamında Erzincan’da Okul Sporları Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Atletizm İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Erzincan Atletizm Pistinde gerçekleşen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek adına var güçleri ile mücadele ettiler. Dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen tören ile verildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:07
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