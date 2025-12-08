Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!
Siirt’in Eruh ilçesinde tarlada çalışan 11 yaşındaki bir çocuk, ayağını çapa makinesine kaptırınca ağır yaralandı. Çevredekilerin panikle müdahale ettiği olayda küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesi Bilgili köyünde 11 yaşındaki Demhat B., ayağını çapa makinasına kaptırdı. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.