Ertuğul Özkök'ten Atatürk dizisini kaldıran Disney Plus'a sert eleştirisi! Ermeni lobisine dikkat çekti..

"Disney Plus, Atatürk filmi konusunu hiç yönetemedi… Hatta feci yönetti diyebilirim." ifadelerini kullanan Özkök, "Olay sonunda dün BBC International’a kadar tırmandı ve ortaya garabet bir durum çıktı. Disney’in hem merkezi hem de Türkiye ofisi yöneticileri “Kesinlikle Ermeni lobisi değil” diye çırpınırken, Amerika’daki Ermeni lobisinin en üst kuruluşu ANCA’nın çıkıp “Atatürk filminin yayınlanması durduruldu” diye açıklama yapması kadar tuhaflık görmedim." dedikten sonra, şu tespitini aktardı:

Yani koskoca Ermeni toplumu, resmen bayağı bir sansürcü durumuna düştü gözümde. Hem de bunu övüne övüne yaptı.

Disney’in Türkiye’deki temsilcileri artık istediği kadar “Ermeni baskısıyla değil” diye açıklama yapsın kimseyi ikna edemez.

Ertuğrul Özkök, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu arada Atatürk filminin yılın ilk üç ayında gösterilen fragmanlarınla ilgili düşüncemi de yazayım.

Ben fragmanları hiç beğenmedim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok suni ve zorlama bir Atatürk portresi çıkıyordu fragmanda.

Ama bu olay Türkiye açısından asıl şu gerçeği otaya koydu.

Türkiye hala gerçekçi bir Atatürk filmine hazır değil.

Yüzde 48’i de hazır değil, yüzde 52’si de…