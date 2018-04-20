Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ertuğrul Taşkıran'dan olay paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken sarı lacivertlilerin eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan bir paylaşım geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:32
Ertuğrul Taşkıran'dan olay paylaşım!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından sarı lacivertli kulübün eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan bir paylaşım geldi.

28 yaşındaki kaleci, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen derbi mücadelesine göndermede bulundu.

Instagram hesabından 2014-15 sezonunda oynanan Trabzonspor - Sivasspor maçından bir fotoğrafını paylaşan Taşkıran, "Tribünden atılan cisimle kafamda açılma oldu. 2. uzatma devresi olmasına rağmen kafama bandaj yapıldı ve hakem maçı devam ettirdi" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Taşkıran, derbiyi tatil eden hakem Mete Kalkavan'ın o dönemde böyle bir karar vermemesine imada bulundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:32
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. SÜPER LİG Haberleri
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

  • KırcaöKırcaö1 sa önce
    Beşiktaşı kötü durumdan kurtarmak için bu hakemin trabzon da yapmadığını FB stadında yapmıştır ve beşiktaşı elenmekten kurtarmıştır
  • fnerb1fnerb13 sa önce
    demek ki konu Beşiktaş olunca maçı hemen tatil yapıyor. nasıl olsa federasyon başkanı ve tahkim kurulu aşırı Fenerbahçe düşmanı. baktılar ki Beşiktaş 10 kişi işler de kötüye gidiyor. hakem durduk yerde maçı tatil etmezdi. demek ki talimat aldı.ilk toplantıda feneri hükmen mağlup edecekler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ arasındaki ittifak ortaya çıktı!
  1. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
  2. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
  4. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
  5. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
  6. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
  7. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
  8. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
  9. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
  10. TBMM'de erken seçim startı verildi
  11. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
  12. Kazdağları'nda yangın
  13. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
  14. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
  15. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
  16. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
  17. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
  18. Türkiye'den darbecileri salıveren..
  19. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
  20. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu