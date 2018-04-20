Ertuğrul Taşkıran'dan olay paylaşım!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından sarı lacivertli kulübün eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan bir paylaşım geldi.

28 yaşındaki kaleci, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen derbi mücadelesine göndermede bulundu.



Instagram hesabından 2014-15 sezonunda oynanan Trabzonspor - Sivasspor maçından bir fotoğrafını paylaşan Taşkıran, "Tribünden atılan cisimle kafamda açılma oldu. 2. uzatma devresi olmasına rağmen kafama bandaj yapıldı ve hakem maçı devam ettirdi" ifadelerini kullandı.



Ertuğrul Taşkıran, derbiyi tatil eden hakem Mete Kalkavan'ın o dönemde böyle bir karar vermemesine imada bulundu.



