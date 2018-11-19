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Ertuğrul Sağlam gönderiliyor mu?

Kayserispor'da alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Sağlam hakkında en yetkili isim konuştu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
Ertuğrul Sağlam gönderiliyor mu?


Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şunları söyledi:
 
'Başarı gelmezse...'
 
 "Ertuğrul hocamız sezona 4 maçta 8 puanla başladığında '5 yıllık sözleşme, şampiyonluk' gibi şeyler konuşup göklere çıkarılıyordu. Birkaç kötü sonuç alınca da 'Gönderilsin' deniyor. O zamanki düşünce de şimdiki gündem de yanlış. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bizim hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Taraftarın beklentisi başarıdır. Eğer kötü sonuçlar devam ederse, yani başarı gelmezse burada zaten ne ben kalırım, ne hoca kalır ne de futbolcular. Çünkü başarıyı getirmesi gereken bizleriz, getiremezsek gideriz."
 
 'Mensah'ı isteyen arar'
 
 Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Bernard Mensah’ın Beşiktaş’a transfer olacağı ile ilgili çıkan söylentilerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bernard Mensah’ın bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ve Beşiktaş’tan kendilerine oyuncuyla ilgili teklif ya da görüşme önerisi gelmediğini belirten Erol Bedir, "Bunlar nereden çıkıyor, kimler çıkartıyor bilmiyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor. Zira, Mensah sezon sonuna kadar bizim sözleşmeli oyuncumuz. Fikret başkanla her gün konuşuruz, eğer bir ilgisi olsa söyler zaten. Yeni sezonla ilgili bir ilgisi olsa onu da söyler"
 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:04
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