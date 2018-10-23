THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Ertuğrul 'Sağlam' çaktı! Akbabalar üzerimize çullanmadan...

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in son 5 haftasında takımın tökezlediğini belirterek, "Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız" dedi.

23 Ekim 2018 Salı 20:40
Ertuğrul 'Sağlam' çaktı! Akbabalar üzerimize çullanmadan...

Kayserispor tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-0 yenildikleri Başakşehir maçını değerlendirdi.

Başakşehir karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Sağlam, "Başakşehir karşılaşması bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Çok güçlü ve önemli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Aslında oyunun büyük bir bölümünde maç dengede gitti. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz çok önemli pozisyonlar vardı. Onları maalesef değerlendiremedik. Değerlendirseydik, oyun çok daha farklı bir hale gelebilirdi. İlk devrenin sonunda çok kötü bir gol yedik, bu golü yemememiz gerekiyordu. İkinci yarı yine skoru dengelemek için mücadelemizi verdik. Son bölümde fazla risk almaktan dolayı 2 tane pozisyon verdik ama genel anlamda dengede giden bir maçtı diyebiliriz. Maalesef oradan puanla dönemedik." dedi.

'Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız'

Süper Lig'in son 5 haftalık periyodunda istedikleri sonuçları alamadıklarının kaydeden Sağlam, "Rize ve Başakşehir maçında oyuncuların arzusu yerindeydi. Rize’yi kazanabilir, Başakşehir’den de puan alabilirdik. O görüntüyü ortaya koyduk. Bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bu 5 haftalık dönemde tökezledik, sendeledik. Dengemiz bozuldu. Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız. Onu da bu hafta Sivasspor karşılaşmasında oyuncularımız sorumluluk alarak bu karşılaşmayı güzel geçerek bu ayağa kalkışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

'Türkiye’nin futbola bakışı çok farklı'

Sağlam, "İlk 4 haftayı gözümün önüne getiriyorum. 4. haftada Fenerbahçe maçından sonra birçok otorite bizi ligin zirve adayı olarak göstermişti. Bugün daha farklı değerlendiren insanlar var. Ülkenin maalesef değerlendirme anlayışı ve kültürü bu. Şunu çok iyi biliyorum ki, 2 tane maçı iyi geçersek yine bu insanların fikirleri değişecek. O yüzden bunlara çok fazla aldırış etmeden biz önümüzde oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasına odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:40
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Ertuğrul Sağlam
  4. Kayserispor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı'nın nişanlısından Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
    1. Kaşıkçı'nın nişanlısından..
    2. Bakan Mustafa Varank: Üreticilerimizi..
    3. Manavgat’ta kumar baskını, 4 kişi..
    4. FETÖ'den aranan işadamı cezaevine..
    5. Siirt'te kaçak akaryakıt ve silah ele..
    6. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından dikkat..
    7. Kaybolan genci arama çalışmalarına ara..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    9. PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu..
    10. Başkan Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı..
    11. Havaleyi ateşle karıştırmamak gerek
    12. İzmir'de kaçak içki operasyonu!..
    13. Beşiktaş'ta flaş karar! Resmen açıklandı
    14. Yağ yakıp ödem attıran sumaklı yoğurt..
    15. Ertuğrul 'Sağlam' çaktı! Akbabalar..
    16. Yeni doğan bebeğin bakımı nasıl olmalı?
    17. Fayans temizliği nasıl yapılır?
    18. Tuvalet eğitimi verilirken nelere..
    19. Fayans temizliği nasıl yapılmalı?
    20. Sarılınca vücudun verdiği tepkiler..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?