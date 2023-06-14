Ertuğrul Özkök konuşan kafa arkadaşlara seslendi! 48-52 dengesini 30-70’e çevirtmeyin

Ertuğrul Özkök, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonraki süreci değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler ile CHP liderinin gazetecilere yönelik çıkışını hatırlatarak, “14 Mayıs’ta sağlanan bu psikolojik eşitliği lütfen şuursuz konuşmalar ve yazılarla iktidarın yüzde 70’lik psikolojik tahakkümüne çevirtecek şeyler yapmayın” eleştirisi getirdi.

Einstein’ın “Eğer gerçekler teoriye uymuyorsa, teoriyi gerçekleri uydurun…” sözünden yola çıkarak kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle;

28 Mayıs realitesinin en büyük darbesi konuşan kafalara oldu

Bu “Yeni izafiyet” en büyük darbeyi muhalefetin konuşan kafalarına ve sosyal medya yazarlarına vurdu.

Ve bu şok şimdi Kılaçdaroğlu’na yönelik muazzam bir linç kampanyasına dönüştü.

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Hayatım boyunca bir gazetecinin işaret parmağına siyasilere, kulüp başkanlarına uzatıp “İstifa et” demesini yadırgadım.

Yanlış anlamayın yazamaz demiyorum, sadece yadırgadım diyorum.

Ama o konuşan kafa kalabalığının seçim öncesi Ekrem İmamoğlu’na yaptıklarına tanık olduğum için bugün artık şaşırmıyorum.

Ekrem Imamoğlu daha uygundu diye düşünmüştüm

Samimi olarak itiraf edeyim. Ben bu seçimde Ekrem İmamoğlu’nun Altılı Masa espirisine daha uygun bir aday olacağını düşündüm.

Ama bunu da hiçbir zaman açıkça yazmadım.

Ancak Kemal Kılaçdaroğlu’nun özellikle ilk tur öncesi beni çok şaşırtan ve etkileye bir kampanya performansı gösterdiğini de kabul ediyorum.

Tek gerçeği Başkanlık Sistemi’nin realitesi tayin ettiği için şimdi bütün oklar ona çevriliyor.

Kılıçdaroğlu’nun satılık kalem nitelemesi haksız

Ancak konuşan kafa arkadaşlar…

O okların hiç olmazsa bir kaçını da kendinize çevirseniz, gerçekliği daha güzel tarif etmiş olmaz mıyız…

Tabi bu yeni siyasi izafiyet Kemal Kılıçdaroğlu’nu da etkiledi.

Kendisini eleştirenleri “satılık kalemler” olarak nitelemesi bence dil sürçmesini aşan kontrolsüz bir öfkenin ifadesiydi…

Ve çok acımasız ve haksızdı…

Yüzde 48-52 dengesini yüzde 30-70’e çevirtmeyin

Hiçbir şey başarını yerini tutamıyor gerçeği yeni izafiyetin en somut hali olarak karşımızda…

Muhalif kanatta bu yeni gerçeğin yönetiminin daha akıllı daha sakin olması gerekir.

Yeni izafiyet seçilen başkanı devleti tek başına yönetme hakkını sağladı.

Ama Türkiye’nin yüzde 48’i, yani yarısı, 14 Mayıs’ın gerçeğini de unutmamalı, unutturmamalı…

Bu gerçeklik Türkiye’de kimseye tek başına çoğunluk hakkı vermiyor.

Yani kendimi de katarak diyeceğim şu:

14 Mayıs’ta sağlanan bu psikolojik eşitliği lütfen şuursuz konuşmalar ve yazılarla iktidarın yüzde 70’lik psikolojik tahakkümüne çevirtecek şeyler yapmayın.