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Ertuğrul Günay'dan Selahattin Demirtaş'a skandal destek!

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nineski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a destek verdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
Ertuğrul Günay'dan Selahattin Demirtaş'a skandal destek!

Terör suçlamasıyla nedeniyle Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan destek geldi.

Yeni parti demeçleriyle de gündeme gelen eski bakan Ertuğrul Günay, hakkında terör iddianamesi bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerini alıntılayarak, tutukluluğunun önyargılı ve düzmece iddialarla yapıldığını ve Demirtaş'ın bunları tek tek yanıtladığını söyleyerek büyük bir skandala imza attı.

İşte Günay'ın o paylaşımı;

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
  1. Edirne
  2. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay
  3. Selahattin Demirtaş

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