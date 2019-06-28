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Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi

Eski bakan Ertuğrul Günay, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın toplantılarına zaman zaman katıldığını belirterek, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:54
Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi

Türkiye'de son aylarda AK Partili bazı isimlerin yeni bir parti oluşumuna girdiği iddia ediliyor. eski bakan Ertuğrul Günay'dan yeni parti kurması muhtemel bu isimlerden en çok konuşulanlardan biri Ali Babacan hakkında bomba açıklamalar geldi.

Babacan'ın çalışmalarına hız verdiği yeni hareketin toplantılarına zaman zaman katıldığını belirten Günay, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" iddiasını da doğruladı.

''Herkesle istişare yapılıyor''

Yurt dışında yaşayan bir çok bilim insanına davette bulunulduğuna da değinen Günay, siyasetin farklı kulvarlarından ve toplumun her kesiminden isimlerle de bir araya geldiklerini ifade etti. Günay, "İYİ Parti gibi yalnızca bir partinin içinden çıkıp yola devam etmek gibi bir düşünce doğru değil. Herkesle istişare yapılıyor" diye konuştu.

Günay ayrıca yeni hareketin en geç yeni yıla kadar yola çıkması gerektiğini ifade etti.

5'li kurul iddiası

AK Parti'de yönetimin ve politikaların belirlenmesinin tek kişinin iradesinde olmasına eleştirel yaklaşan ve kurulacağı iddia edilen partinin 5'li bir komisyon aracılığıyla ile yönetileceği ifade ediliyor. 5'li kurul olarak da adlandırılan komisyonda Abdullah Gül, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç'ın olacağı konuşuluyor.

Deklerasyon mektubu verdiği öne sürülmüştü

Babacan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 23 Haziran öncesinde bir araya geldiği ve Babacan'ın AK Parti'nin kurucuları arasından ayrılmak istediği belirtilirken, Erdoğan'a bir 'deklerasyon mektubu' bıraktığı da ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:54
  1. ertuğrul günay
  2. Abdullah Gül
  3. Beşir Atalay
  4. Fehmi Koru
  5. Sadullah Ergin Haşim Kılıç
  6. ali babacan

YORUM YAZ

  • HadraHadra41 dk önce
    Hayırdır İnşallah! Nereye beyler ? yeteri kadar parçalanmadık bir siz eksiktiniz? Sizler bakan ,başbakan yardımcısı olurken Durumlar gayet iyiydi ha! CHPye Piyon ve Merdiven Çok gelecek size anlaşılan? Hangi yüzle Kıbleye döneceksiniz? Yeni Partiye Niyet ederek mi? ben Şahsen Cumhurbaşkanının bir an evvelbu gibi oluşumların Millet adına , Ümmet adına , geleceğimiz adına ,daha bÜyük tahribatlar gelmeden gereken önlem ve şartları zorlayarak gereğini yapmasını bekliyorum. Hele hele yeni oluşumlar Köhne ve kökleşmiş, yeni galibiyetten çıkmış gibi görünen CHP sarhoşluktan başka biir işe yaramayacağını biliyorum. zaten CHP nin beklentisi de bu, hemen ve Zaman kaybetmeksizin her türlü imkanı arayarak Milli görüşün Tabanın toparlanması yolu aranmalıdır diye düşünüyorum. 1) Temelden (Yani alt tabakadan-tabandan ) başlayarak hertürlü şartı zorlayarak tabanın birleşme yolunun araştırılıp tesisine gidilmesi, 2) Geçmişte herkes ama herkes bir takım Parti aşırılığından kaynaklanan zuhur den konuşşma, ifade, Medya haberi, konuşma vb gibi durumlardan kaynaklanan sonuçlardan Ders çıkartarak Lisanı hal ile hata yapmış olabileceğini kardeşlik hukukunu zedelediğini ,beyanı ile özür ifadelerini kullanarak ittihadımızınvacip ve elzem olduğunu ,3) Şu maddiyat ile yüzen Beyefendiler nereye kadar neden devreye girmezler? Bilmiyorum bunların devreye ggirmesi gerektiğini( Ya Vehbi KOÇ ölmedimi? Kefene ne koydu Götürdü?, Saakıb sabancı Ölmedimi Ne alıp götürdü,? Merhum Özdemir Sabancı( O zaman Merhum Erbakan Hocanın ifadesi ile: Bizden Milletkili olmasını istedim ki sanayii bakanı olarak düşündüm benden 1 yıl müsaade istedi, zira bir Proje üzerinde çalışıyordu dedmişti) Kendi Kulelerinde25. katta Katledildi,her iki merhumun ruhları şad olsun Öyle Bağımsız güçlü Türkiye kolay Kurulmuyor bedelleri vardrı. BizHala Fehriye Erdal Melunun geri getirip yargılayamiyoruz?) Biz hala ille ABD, AB, NATO, İSRAİL olmadan olmaz diyelim duralım. Ya Rab yokmudur* bu aranlık sabahı Yoksa mahşerdemi biçarelerin Felahı!( M A ERSOY)
  • ömerömer41 dk önce
    tek amacınız sağın oylarını azda olsa bölmek bölünebilecek en küçük parçalara bölünmeniz dileğiyle hainler
  • Deli İboDeli İbo59 dk önce
    CHP'nin ağzı kulaklarına varıp el oğuşturuyorlardır.Nede olsa ittifak yapacak nurtopu gibi bir particikleri daha doğmaya çalışıyor.Ulan sümüklü Fetö, senin ne kadar gayri meşru piçin varmış be hiç durmadan kazanıp kazanıp cami avlusuna salmışsın.
  • KahramanKahraman59 dk önce
    Şu kurulmasıbeklenen oluşumdan şimdiden feto ve abd yahudi chp pkk dhkpc kokusu geliyor. Bu oluşuma zırnık oy vermem
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü1 sa önce
    siz bir hicsiniz unutmayin ucuz siyasetciler :-)) ahahaha sizden hic birsey olmaz haa tabi iki üc bunak toplarsiniz etrfiniza ab abd para kaynagi olur bence oh gelsin keyfli günler ayak uzatir halkin paylancosu olur gidersiniz benden söylemsi

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