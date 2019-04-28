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Ertuğrul Ersoy: "Gerekirse öleceğiz"

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy, Akhisaspor’a karşı alınan beraberliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bu 4 hafta için gerekirse öleceğiz.

28 Nisan 2019 Pazar 20:18
Ertuğrul Ersoy: "Gerekirse öleceğiz"

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy, Akhisaspor’a karşı alınan beraberliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bu 4 hafta için gerekirse öleceğiz. Ölmeye hazırız. Burada tek ihtiyacımız olan şey sizlerin, taraftarımızın her zamanki gibi desteğidir" diye konuştu.


Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Bursaspor, sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy, "Sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Taraftarımız kadar biz de kendimizi parçaladık. Bu saatten sonra maçla ilgili konuşmaya gerek yok. Camiamdan tek arzum, bu noktaya geldik. Ertuğrul hata yaptı, o yaptı bu yaptı. Asıl olan Bursaspor. Biz oyuncu grubu olarak bu sorumluluğu aldım. İçeride birlikte konuştuğumuzda, bu 4 hafta için gerekirse öleceğiz. Ölmeye hazırız. Burada tek ihtiyacımız olan şey sizlerin, taraftarımızın her zamanki gibi desteğidir. Taraftarımız kesinlikle çok haklıdır. Saha ortasında da ’Haklısınız’ demek istedim. Bahanemiz yok. Hepimizin daha doğru düşünmesi gerekiyor. Bu noktadan nasıl çıkarın? Birlik olarak çıkarız. Çıkamayacağımız durum yok. Gerekirse 4’te 4. Gittik Erzurum’da berabere mi kaldık? O zaman 3’te 3. Biz bu inançtayız. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Kimsenin gazını almaya niyetim yok. Taraftarımız baştan sonuna kadar haklı. Biz şampiyon olan bir camiayız. Ama şu an istenmeyen bir durumdayız. Bugün buradan çıkmak için ne yapmamız lazım? Oyuncu grubu olarak ’gerekirse öleceğiz’ dedik. Sezon biter, bu gemiyi kıyıya yanaştırdıktan sonra, sonra denir ki ’Ertuğrul güle güle’ ben de giderim. Onlar sonraki işler. Ama şimdi birlik olmamız lazım. Her ne koşulda olursa olsun puan kaybetmemiz lazımdı" dedi.


Bursa’da kazanılan Sivasspor maçını hatırlatan Kaptan Ertuğrul, "Ne kadar sıkıntılı dönemdeydik, taraftarımızın gücü bize galibiyeti getirdi. Biz inanıyoruz. Hep birlikte hareket edelim. 4 hafta sonra git denirse gider, kal denirse kalırız. Ama önce bu büyük camiayı bulunduğu durumdan kurtarmamız lazım. Taraftarla da görüşmemiz oldu. Takım kaptanı olarak özür diledim. Onlar da ’Arkanızdayız’ dedi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:18
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