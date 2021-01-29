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Spor Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'ye kiralandı
Spor

Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'ye kiralandı

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'da forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ye kiralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 11:50:00 -
Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'ye kiralandı

Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre’a transfer olan milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, yeniden Süper Lig’e döndü. 23 yaşındaki stoper, Gaziantep Futbol Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep’e gelerek sağlık kontrollerinden geçen genç stoper, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesini tribünden takip edecek.

Fransa kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.

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