Ertuğrul Beyden sonra kim geldi? Ertuğrul Beyden sonra Dündar mı bey oldu, Savcı mı, Osman mı?

Ertuğrul Bey’den sonra kim bey oldu? sorusu Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını konu edinen Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’in ölüm döşeğinde olması ile Kayı Obasında Osman, Dündar, Savcı ve Gündüz Bey arasındaki beylik mücadelesine girdiği görülmekte. Ertuğrul Bey’den sonra en yaşlı kayı beyi olduğu için Dündar'ın bey olmasını istemesi, Savcı’nın ise Alp başı olduğu için beylik makamına kendisinin geçmesi gerektiği, Osman ise hem Dündar hem de Savcı Bey’in düşmanlarla birlikte hareket ettiğini, emmisi ve abileri yüzünden Kayı Obası’nı genişletmek yerine daha da küçüleceklerini düşündüğünden hem karada hem de denizde yeni fetihlerin söz konusu olması gerektiğini söyleyerek bu fetihlerin de kendisinin gerçekleştireceğini söylemekte ve Ertuğrul Bey’den sonra kendisinin bey olması gerektiğine inanır ve bu uğurda hem emisi Dündar hem de abileri Savcı ve Gündüz ile mücadeleye girişir.

Ertuğrul Bey, Osmanlı imparatorluğunun temelini atmıştır. 1281’li yıllarda Söğüt’te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Osman Bey, 1299 yılında Osmanlı Devletini kurmuştur.

Savcı Bey Domaniç savaşı (1287) esnasında vefat ettiği söylenir.

Ertuğrul Bey’in vefatından sonra Dündar Bey, beylik makamının kendisinde olduğunu iddia ettiği, bunun için de Osman Bey ile mücadeleye giriştiği tarihçiler tarafından söylenilmekte. Bazı tarihçilere göre ise Dündar Bey, Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettiği bundan dolayı da Osman Bey tarafından 1298 veya 1302 tarihinde öldürüldüğü söylenir. Osman Bey'in Kulucahisar ve Karacahisar kalelerini fetihleri takiben 1299 yılında İnegöl'ü alması Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir.

Osman Bey, 1299 yılında uç beyi olmaktan çıkıp Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı Beyliği'ni kurmuştur. Sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Tarihçi Halil İnalcık'a göre Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesi'nden sonra kazanmıştır. Osman Bey, 1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi dünyaya gedi.