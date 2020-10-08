Ertuğrul Bey ölecek mi? Kuruluş Osman son bölüm

Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit gibi pek çok ismi transfer eden Kuruluş Osman yeni sezona fırtına gibi girdi. Kulucahisar Kalesi’nin Osman tarafından feth edilmesi Bizanslıları öfkelendirdi. Bizans İmparatoru, Kayı Obası’na karşı Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı aldı. Ancak, Aya Nikola bu görevi kabul etmesi için iki şartı öne sürdü. İstediği şartların kabul edilmesinden sonra Nikola, Flatyos’la birlikte Osman’ı öldürmek için planlara sarılıyor.

Kuruluş Osman 29. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman 29. bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyicisini yine ekran başına kitleyecek. Kuruluş Osman son bölüm ile belenen hasret sona erdi ve Ertuğrul Bey Kayı Obas’na dönüşü muhteşem oldu. Ak Sakallıların lideri, Ertuğrul Bey’i huzurunda kabul eder ve Ertuğrul Bey’e yerine geçecek ismi belirlemesini söyler.

Aya Nikola, Kayı Obası’na giderek Ertuğrul Bey ile otağda görüşmek üzereyken, Flatyos otağı içindeki alpleri öldürür ve Ertuğrul Bey’e bıçağı saplar. Ertuğrul Bey öldü mü? Ertuğrul Bey ölecek mi? Soruları Kuruluş Osman 29. Bölüm fragmanının yayınlanmasından sonra izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

Ertuğrul Bey nasıl öldü?

Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Söğüt'te 93 yaşında Hak’ın rahmetine kavuştu. Ertuğrul Bey’in nasıl vefat ettiğine ilişkin bir bilgi yok.

Ertuğrul Bey’in kaç çocuğu var?

Ertuğrul Bey’in çocukları kimler? Ertuğrul Bey’in Osman, Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin kardeşleri ise Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar’dır.