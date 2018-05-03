Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?

YENİAKİT.COM.TR - Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, yine izliyiciyi ekrana kilitledi. Baycu Noyan'ın geri dönüşünü beklerkenHalime Hatun'un ölümüyle şaşıran izleyici, Ertuğrul Gazi'nin tarihteHalime Hatun'dan sonra kiminle evlendiğini ve kaç defa evlilik yaptığını merak ediyor.

93 yıl yaşayan Ertuğrul Bey, tarihte 1 kere evlendi. Tek evliliği olanHalime Hatun ile evlendi. Halime Hatun'un 1281 yılında vefatıyla birlikte Ertuğrul Gazi de aynı yıl içerisinde Hakk'a kavuştu.

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