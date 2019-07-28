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Ersun Yanal'ı sinirlendiren olay! Cevap verdi

Hazırlık kampında Ferdi Kadıoğlu'na şans vermediği için eleştirilen teknik direktör Ersun Yanal tepkilere cevap verdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 23:40
Ersun Yanal'ı sinirlendiren olay! Cevap verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'nun takımda şans bulamaması sonrası yapılan eleştiriler sonrası yakın çevresine sitem etti. Phillip Cocu'nun sarı-lacivertlilere transfer ettiği Ferdi'nin Hollandalı teknik adam döneminde bile şans bulamadığının altını çizen Yanal, genç ismin antrenman ve performans verilerinin takımda oynamaya yeterli olmadığını vurguladı.

Sözcü'nün haberine göre, Ersun Yanal; yönetime, teknik direktörlük yaptığı takımlarda parlatarak Türk futboluna kazandırdığı isimleri tek tek sıralayıp içini döktü. Ortaya uzun bir liste çıktı.

Salihli'den Trabzon'a…

Kendisi kadar genç futbolcuya şans veren başka bir teknik direktör olmadığını savunan Ersun Hoca, "Caner Erkin'den, Arda Turan'a, Ali Tandoğan'dan, Selçuk Inan'a, Serkan Balcı'dan, Deniz Barış'a kadar… Okay Yokuşlu'yu mu sayayım Yusuf Yazıcı'yı mı? Oynattıklarımız da parlattıklarımız da yeniden yıldız yaptıklarımız da ortada. Salihlispor'dan Trabzonspor'a kadar çalıştırdığım her takımda yaşına bakmadan hak edene formayı verdim" dedi.

Yanal, yöneticilere tedrisatından geçen ve parlattığı oyuncuları örneklerle anlatarak, yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.

İşte Yanal'ın listesi

Salihli: Ali Tandoğan, Süleyman Küçük, Bülent Akın, Serdal Boyraz Osman Doğrul Adem Başaran Atilla Çelik

Denizlispor: Ümit Bozkurt, Yusuf Şimşek, Bülent Akın,

Ankaragücü: Ramazan Özalp, Adem Koçak, Adem Dursun, Umut Bulut, Niyazi Güney, Emre Güngör, Celalettin Koçak

Gençlerbirliği: Deniz Barış, Serkan Balcı, Okan Koç, Veysel Cihan, Baki Mercimek, Uğur Boral

Manisaspor: Hakan Balta, Yiğit Gökoğlan, Ufuk Ceylan, Selçuk İnan, Sezer Öztürk, Arda Turan, Caner Erkin, Uğur İnceman

Eskişehispor: Erkan Zengin, Alper Potuk, Tarık Çamdal

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 23:40
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. Denizli
  4. Ankara
  5. Ersun Yanal
  6. Ferdi Kadıoğlu
  7. Fenerbahçe

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