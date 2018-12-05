Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Cocu'yu gönderdikten sonra yardımcı hoca Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe Ersun Yanal'a teklif götürdü. Ancak Yanal'ın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği Ersun Yanal bu teklifi kabul etmedi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Ersun Yanal'a teklif götürdü. Ancak tecrübeli hoca bu teklifi kabul etmedi.