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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'a götürülen teklif kabul edilmedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:36
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Cocu'yu gönderdikten sonra yardımcı hoca Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe Ersun Yanal'a teklif götürdü. Ancak Yanal'ın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği Ersun Yanal bu teklifi kabul etmedi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Ersun Yanal'a teklif götürdü. Ancak tecrübeli hoca bu teklifi kabul etmedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:36
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal

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  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 14 dk önce
    ... bu club takımları sizi dövmek lazım, diğer tarafta adam afedersiniz biyerlerini yırtıyor fenere gelmek için, madem şamp(iyonluk)uanlık iddianız kalmadı bir deneseniz ne kaybedersiniz. Adamcağız ilk etapta parada istemiyor daha ne. (Haaa kim olduğunu mu soruyorsunuz onuda herkes biliyor Y.V.)●
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