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Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma sağlandı ama...

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un birebir görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı ancak Cocu'nun sözleşmesi henüz fesh edilmediği için Ersun Yanal ile şuan resmi sözleşmenin imzalanamadığı belirtiliyor. Son kararı Londra'dan döndükten sonra Ali Koç verecek.

07 Aralık 2018 Cuma 23:38
Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma sağlandı ama...

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe camiasının adeta ortak isteği haline gelen teknik direktör Ersun Yanal ile ilk zirvesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un yaklaşık bir saat birebir görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı sarı-lacivertli yönetimin nihai karar konusunda yurt dışında bulunan başkan Ali Koç'un İstanbul'a dönmesinin beklendiği öğrenildi.

Yanal telefonlarını neden kapattı?

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen zirve sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın telefonlarını kapatması ve sarı-lacivertli yönetimin de iki gündür bu konuda bir yalanlama yapmaması görüşmeyi doğrularken, Semih Özsoy'un başkan Koç ile biraraya geldikten sonra konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.

Başkan Ali Koç'un kendi özel işleri için yurt dışında bulunduğu öğrenilirken, yönetime yakın isimler sürecin yavaş işleme nedeninin Cocu'nun sözleşme feshinden kaynaklanan hukuki durum olduğunu belirttiler.

Cocu'nun feshi UEFA'yı mı bekliyor?

Yeni teknik direktör konusunda en önemli sıkıntısı Cocu'nun sözleşmesinin fesh edilmemesi olurken Fenerbahçe yönetimin Hollandalı teknik adamın sözleşmesini hala fesh edememesi kafaları karıştırdı.

Başkan Ali Koç'un geçmişte sözleşmesinin fesh edilmesi halinde teknik adama sadece bir yıllık ücretinin ödeneceğini söylemesine karşılık feshin gerçekleşmemesi "Ya fesih maddesi başkanın dediği gibi değil ya da ocak ayında yapılacak UEFA denetimi bekleniyor" sorularını gündeme getirdi.

Yönetime yakın kaynaklar Cocu'nun sözleşme fesih maddesinin açık olduğunu teknik adamın gönderilmesi halinde bir yıllık alacağının ödenmesinin yeterli olacağını belirtirken krizin nedeninin ocak ayı sonunda yapılacak olan UEFA kulüp lisans denetimi olduğunu ifade ettiler.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi ocak ayındaki bu denetimde sıkıntı yaşamamak için Cocu ve ekibinin feshinden kaynaklanacak maddi külfeti sözleşme feshini denetim sonrasına sarkıtmak. Tabii TFF talimatlarına göre bir takım mevcut teknik direktörünün sözleşmesini fesh etmeden yeni bir teknik adamla sözleşme imzalayamıyor. Ersun Yanal konusundaki sürecin açıklanamama nedeni olarak da bu olay gösteriliyor.

Kaynak: Sporx

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:38
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