Ersin Tatar'dan TCH Anadolu'ya ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisini ve gemide bulunan gazileri ziyaret etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız eşlik etti.
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