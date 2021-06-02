  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Akıllı telefon katilleri açıklandı! Yakından tanıdığınız bu uygulamalara dikkat
Çocuğa akıl almaz işkence! Tahtaya bağlayıp üzerine bal döktü ve...
İşgalci İsrail’in yaraladığı o Filistinli genç şehit oldu
Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Dünya Ersin Tatar'dan 'Kutlu Adalı cinayeti' açıklaması
Dünya

Ersin Tatar'dan 'Kutlu Adalı cinayeti' açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Olay faili meçhul olduğu için dosya kapanmamıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 23:46:00 -
Ersin Tatar'dan 'Kutlu Adalı cinayeti' açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Olay faili meçhul olduğu için dosya kapanmamıştır” dedi.

Tatar, gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar, “Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren açıklamalarda bulunurken, Polis Genel Müdürü’nü çağırarak, bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdim” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Tatar, “Olay faili meçhul olduğu için dosya kapanmamıştır, soruşturma da devam etmektedir” diye konuştu.

"Talimat verdim"

“Bilahare yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını da verdim” diyen Tatar, “Bu arada KKTC Meclisi’nde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. Gerek KKTC Meclisi’nde kurulan Araştırma Komitesi’nin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi de belirtmek isterim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay