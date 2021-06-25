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Dünya Ersin Tatar'dan flaş çağrı: Gerçekleri görün
Dünya

Ersin Tatar'dan flaş çağrı: Gerçekleri görün

Avrupa Birliği liderlerine çağrıda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 19:13:00 -
Ersin Tatar'dan flaş çağrı: Gerçekleri görün

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün sona eren AB Liderler Zirvesi'nin ardından sarf ettiği "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" ifadesinin hatırlatılması üzerine Tatar, şöyle devam etti:

"Mesajımız her zaman Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğidir. Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devletin olduğunu, fevkalade pozisyon kazandığını ve dolayısıyla artık madem ki; 50 yıldır görüşülen federasyon çerçevesindeki bir modelin iki taraftan da kabul görmediğidir."

Tatar, Annan Planı dahil olmak üzere tüm yol haritalarının Kıbrıs Türkleri tarafından kabul, Rumlar tarafından ise reddedildiğini anımsattı.

İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çabalarına değinen Tatar, Rum tarafının son noktada siyasi eşitliği dahi kabul etmeden masadan ayrıldığını hatırlattı.

Gerçekleri görün

Avrupa Birliği (AB) liderlerine çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum. Eğer görmezlerse, eğer Türkiye'ye bu şekilde haksızlık yapmaya devam ederlerse hiç sanmasınlar ki; biz dayatma bir çözümü kabul edeceğiz. Biz Kıbrıslı Türkler olarak hiçbir zaman bu kadar fedakarlıktan sonra ve bu milli mesele olan Kıbrıs davasında tehlikeye götürecek, sonumuzu gerçekten büyük bir maceraya sürükleyecek bir anlaşmaya asla 'evet' demeyiz."

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