Ersan'dan 13 sayı, 7 ribaunt - NBA lideri Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Minnesota Timberwolves'u 140-128 mağlup etti



ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 140-128 kazandıkları Minnesota Timberwolves karşılaşmasında 13 sayı ve 7 ribaunt üretti. NBA'e 12 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves'u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bucks'ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Ersan İlyasova ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı. Timberwolves'ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose da 23 sayıyla mücadele etti.



- Cedi 11 sayı attı, Cavaliers kazandı

Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Memphis Grizzlies'i 112-107 mağlup ettiği maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı. Ev sahibi Cavaliers'ta Kevin Love 32 sayı, 12 ribaunt ve Collin Sexton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti. Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 25 sayı, 11 ribaunt ve Mike Conley'nin 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 115-130 Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 120-112 Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 115-117 Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107 New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-115 Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-119 Miami Heat-Detroit Pistons: 96-119 Chicago Bulls-Boston Celtics: 126-116 Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 116-119 Golden State Warriors-Houston Rockets: 112-118 Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128 Utah Jazz-Dallas Mavericks: 125-109

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