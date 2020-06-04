Ersan Şen muhalefete isyan etti: Bırak kardeşim sen ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iktisadi problemlerin çözümü noktasındaki güvenin muhalefet liderlerinden fazla olduğunun altını çizen Prof. Şen, muhalefet liderlerini alternatif olamadıkları için eleştirdi ve koltuklarını bırakmalarını istedi.

Şen şöyle konuştu: "Ayıp bir şey bu ya. Eğer siz bu kadar yıl alternatif olamadıysanız, insanlara güven veremediyseniz, o ekibi kuramadıysanız, sokağa inemediyseniz, akvaryumda kaldıysanız, Ankara'nın sınırının dışına çıkmadıysanız, bu halkı tanımadıysanız, çarşı pazarı dinlemediyseniz, bırak kardeşim sen ya."

Milletin artık siyasi kısır tartışmalara karnının tok olduğunu vurgulayan Şen, "Doğu Akdeniz bizin için en önemli meselelerden, sen niye oraya laf ediyorsun. Senin ne işin var orada. Sen onu destekleyeceksin. Senin yerin başka yangın var ekonomi. sen onu getir koy. öneri getir, insanları inandır, cebine dokun, karnı aç insanların kulağı duymaz. Ama ben size şöyle söyliyeyim hala vazgeçmiyorlar sağolsun sözcüleri eliyle sabah akşam Sayın Cumhurbaşkanı'na -Sayın Cumhurbaşkanı eşittir Türkiye Cumhuriyeti değil. Sen alternatif ol. olman lazım. Başka çaren yoksa böyle olur. İktisadi sorunları çözme noktasında önerilerini getir." dedi.