0553 313 94 23

Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlere "Mehmetçik" diyerek sahip çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e haddini şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok bildirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:25

CHP ile İYİ Parti’nin Kocaeli'de ortaklaşa düzenlediği mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'den tutuklu olan darbecilere "Mehmetçik" diyerek büyük tepki toplamıştı.

Şehit Erol Olçak'ın eşinden had bildiren paylaşım

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akşener'e haddini bildirdi.

Olçok, paylaşmında şu ifaleri kullandı;

"Türk milletine .... ??? 

Ya Hak, illa Hak

Onlar Mehmetçik oldu da, bizimkiler mi katil olacak ilerleyen zamanlarda

UNUTMAYIN! elinde çakı bile yoktu, ne Abdüşün nede Olçak’ın..."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:25
  1. Kocaeli
  2. Meral Akşener
  3. FETÖ
  4. Nihal Olçok
  5. Erol Olçok

YORUM YAZ

  • perşembenin gelişiperşembenin gelişi21 dk önce
    meral hanım, ne söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erzurum’da Venedik dönemine ait 150 sikke ele geçirildi
  1. Erzurum’da Venedik dönemine ait 150..
  2. "Turizm Geliştirme Fonu sektöre yön..
  3. “Roket atışı kasıtlı değildi”
  4. EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı! "Benzine..
  5. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bazı..
  6. Kayseri’de Trafik Kazası: 2 yaralı
  7. Başkan Çerçi’ye havai fişekli karşılama
  8. Galatasaray (GS) seçim ne zaman..
  9. Anadolu Üniversitesi’nde Ceren..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerden..
  11. Spot piyasada elektrik fiyatları
  12. Kolon Kanseri hakkında bilgilendirme..
  13. Hatay'da oryantiring yarışması
  14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  15. Karamollaoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu..
  16. Yeni Zelanda terör saldırısına..
  17. Vezirhanlı çocuklar artık kreşe gidecek
  18. Konya Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
  19. Sınav stresiyle mücadelenin püf..
  20. Nevruz'da PKK skandalı... HDP'liler..
  21. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları..
  22. Cizre’de sel felaketinin bilançosu..
  23. Osmaneli’nde siyasi partilerden gövde..
  24. Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi..
  25. Kayseri Şehir Hastanesi’nde kütüphane..
  26. Rektör Taş, “Yüz Yüze” projesine..
  27. Gerger’deki yaban nergisler yerli..
  28. FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı
  29. Rekortmen annenin zor anları
  30. Gaziantep yüzme tarihinde bir ilk daha
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda