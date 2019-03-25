Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlere "Mehmetçik" diyerek sahip çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e haddini şehit Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok bildirdi.25 Mart 2019 Pazartesi 13:25
CHP ile İYİ Parti’nin Kocaeli'de ortaklaşa düzenlediği mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'den tutuklu olan darbecilere "Mehmetçik" diyerek büyük tepki toplamıştı.
Şehit Erol Olçak'ın eşinden had bildiren paylaşım
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akşener'e haddini bildirdi.
Olçok, paylaşmında şu ifaleri kullandı;
"Türk milletine .... ???
Ya Hak, illa Hak
Onlar Mehmetçik oldu da, bizimkiler mi katil olacak ilerleyen zamanlarda
UNUTMAYIN! elinde çakı bile yoktu, ne Abdüşün nede Olçak’ın..."
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