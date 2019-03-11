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Erol Bulut: “Ligde ve kupada güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bu sezon ligde ve kupada güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:16
Erol Bulut: “Ligde ve kupada güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bu sezon ligde ve kupada güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kupada tarih yazarak yolumuza devam ediyoruz. Ligde ise yeni bir galibiyet serisiyle yolumuzun aydınlanacağını düşünüyorum. Taraftarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bize inanmaya ve güvenmeye devam etsin” dedi.


E.Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısında şansızlıklar yaşadıklarını kaydeden Bulut, “Ligin ikinci yarısında bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Tabii bunun bir çok nedeni var. Bunlardan birisi de sakatlıklar. Aynı sürece denk gelmesi ve sayının fazla olması açıkçası bizi sıkıntıya soktu. Bunun dışında bazı oyuncularımızın beklentimizin çok altında kalması da bir neden olarak gösterilebilir. Açıkçası bazı oyuncularımız bizi hayal kırıklığına uğrattılar. Bundan sonraki süreçte bazı önemli değişiklikler yapabiliriz. Çünkü bu sonuçlar bize yakışmıyor” dedi.


“Bu sezon ligde ve kupada güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz”


Bulut, bu sezon ligde ve kupada aldıkları sonuçlarla güzel işlerle yaptıklarına inandığını belirterek, “Ligin ikinci yarısında yaşadığımız 7 haftalık düşüşü elbette ki bizi fazlasıyla üzüyor. Ama şunu da kabul etmek gerekir ki bu sezon ligde ve kupada güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kupada tarih yazarak yolumuza devam ediyoruz. Ligde ise yeni bir galibiyet serisiyle yolumuzun aydınlanacağını düşünüyorum. Taraftarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bize inanmaya ve güvenmeye devam etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:16
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