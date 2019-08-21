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Erol Bulut: “İnşallah Kasımpaşa maçında rahat galibiyet alırız”

Süper Lig’in 2.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:29
Erol Bulut: “İnşallah Kasımpaşa maçında rahat galibiyet alırız”

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürün Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, ”İnşallah Kasımpaşa maçında yakaladığımızı pozisyonları daha iyi değerlendirip rahat galibiyet alırız. Biz geçen maçta hem 11’de oynayan hem sonradan giren oyunculardan memnunuz” dedi.


Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direk Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör harici diğer futbolcular eksiksiz katıldı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip ardından kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayseri maçının kendileri için kolay olmadığını aktardı. Bulut, ”Zaten zor olacağını biliyorduk. Haftalar öncesinde hücum ve defans anlamında güzel çalıştık. Güzel tarafı Avusturya kampında Brescia karşısında oynarken takım olarak güzel bir performans gösterdik. İki kulvarda hücum ve defans anlamında güzel işler yaptık ve kazandığımız maç oldu” dedi.



“İnşallah Kasımpaşa maçında yakaladığımızı pozisyonları daha iyi değerlendiririz”


Lige 3 puanla başlamak istediklerini aktaran Bulut, bunu başardıklarını söyledi. Bulut, ”Futbolcularım verilen görevleri en iyi şekilde yaptı. Maçta ufak tefek hatalarımız oldu. Bunlar normal gelecek haftalarda bunu daha minimuma düşürmemiz gerekiyor. Maçta yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu. 15’den sonra sayımı bıraktım ceza sahalarına girmeyi. Ceza sahasına girmeleri basit şekilde harcamamız lazım. Daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışacağız. İnşallah Kasımpaşa maçında yakaladığımızı pozisyonları daha iyi değerlendirip rahat galibiyet alırız. Biz hem 11’de oynayan hem sonradan giren oyunculardan memnunuz. İyi performans gösterdiler. Atılan gol çalıştığımız bir pozisyondu. Diğer futbolcularda iyi işler yaptı. İnşallah bu iyi oyun diğer haftalar da devam eder” diye konuştu.



“Transferin son günü geçmedikçe transfer olur”


Bir gazetecinin transfer sorusuna da yanıt veren Bulut, şunları söyledi:


”Transferin son günü geçmedikçe transfer olur. Biz bugün itibariyle bitirdik tam takımla çalışıyoruz. Bir sakatlık olmazsa bu şekilde aralık sonuna kadar devam edeceğiz. Mevkilerde eksiklik konusunda zaman zaman gelen yorumlara katılmıyorum. Defansta kullanabileceğimiz 5 futbolcu var. Lokman bir ameliyat geçirdi ama orada oynayacak futbolcularımız var defans anlamında, stoper anlamında sıkıntımız yok.”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:29
  1. doğa

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