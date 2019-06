Erol Bedir yeniden aday olduğunu açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un cumartesi günü yapılacak olan genel kurulunda mevcut başkan Erol Bedir yeniden liste oluşturarak aday olacağını söyledi. Başkan Bedir; "Bu kadar emek vermiş olduğumuz bir değeri tekrar sıkıntıya sokmamak adına bu onurlu göreve cumartesi günü tekrar devam edebilmek için genel kurulda liste yapmaya karar verdik. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir;Kayserispor gibi bir değeri bırakıp gitmek yerine demokratik olarak genel kurul kararı aldıklarını ifade ederek; “Benim yönetim kuruluna aldığım 16 kişiden en fazla 3’ünü tanıyorum. Diğerlerini birileri söyledi. Çünkü biliyoruz ki bu şehirde yaşayan herkesi tanımak zorunda değiliz, benim arkadaşım da olması zorunda değil. İyi niyetli bir şekilde çalıştığım müddetçe hiç kimse benim için problem değil. Yönetici arkadaşlarımızın tamamının istifa mektubu elimde olmasına rağmen hiçbirisine ne yüzümü astım, ne de onlar bırakıp gitmeye çalıştı. Bugün de eğer olay gerçekleşir ve cumartesi günü genel kurulda bana teveccüh gösterilirse liste konusunda hiç sıkıntı yaşamayız. Benim böyle bir kaprisim, kompleksim olmaz. Buralar ateşten gömlektir, ağlama makamı değil. Demokratik bir şehir, genel kurula gidersiniz, bırakıp kaçmazsınız. Maddi destek noktasında son iki yılda arzuladığımız desteği bu şehirden alamadık. Ekim ayı gelip bütün oyuncularımız ihtar çekince, çok önceden transfer yasağımız da vardı bir futbolcudan dolayı. Ayrılmayı düşündük, genel kurul istedik. Fakat baktık ki eğer ayrılırsak 14 futbolcumuz fesih oluyor, yerine yenisini koyma şansınız yok, ligin en alttan ikincisisiniz. Arkadaşlarla oturduk. Yönetimdeki arkadaşlarımızın biraz maddi, motivasyon desteği, benim şahsi desteğim, İstikbal’in isim hakkı oyuncularımızın ihtarını geri çekti. Ligi bitirdiğimizde ‘oh’ çektik, son 2-3 maçta ayaklarımızı uzattık maçları seyrettik. Bu kadar sıkıntılardan geçmiş birisi olarak maddi olarak veriyorsunuz, manevi olarak veriyorsunuz. Kendi özelimiz darmadağın oluyor, sonu yok. Bursaspor şampiyon oldu, 4 sene sonra küme düştü. 2 buçuk yıl yapmışım, buraya kadar getirmişim, takdir edilir edilmez emek vermişim. İsterim ki birileri gelsin şehri bölmeden bir takım dinamikleri harekete geçirerek, kendi imkanlarını da değerlendirerek bu takımı daha iyi yerlere getirsin. Söylenen şu; ‘Niye sık sık genel kurul kararı alıyorsunuz?’ Ne yapayım; olmadığı zaman bırakıp kaçayım mı, takımı küme mi düşüreyim? ‘Ekim’de niye bırakmadın?’ diyorlar. Nasıl bırakayım, takım düşüyor. Bundan sonrası ile ilgili de benim kendi kafamda oluşturduğum kaynak ve projeler vardı. Başkanlarımla konuştuğumda kısa vadeli ödemelerle ilgili sıkıntılar olduğunu söyledim. Bununla ilgili zorda olduğumuzu, zarar vermek istemediğimi söyledim. Aşağı yukarı başkanla 10 defa oturduk, kalktık. Bir yerlere geldik. Kimsenin bu işin dışında tutulduğu falan yok. Kayserispor için bir avuç bulguru olan kim varsa gelsin bu yemeğe katılsın. Kimsenin burada kompleksi de yok. Hele hele benim başkanlık gibi hiçbir kompleksim yok. Yapabilecek, sıkıntıları göğüsleyecek birisi varsa buyursun, gelsin" dedi.

"Şu ana kadar bir rakam konuşulmadı"

Cumartesi günü yapılacak olan genel kurulda yeniden liste oluşturarak aday olacağını bildiren Başkan Bedir; "Bu bir yük, ama onurlu bir yük. Şimdi başkanlarımızın ve bu şehri yönetenlerimizin tespitleri sonucu şöyle bir şey oluştu. Denildi ki; ‘evet kaynak arıyoruz, koşuşturuyoruz. Biz bu işi böyle devam ettirelim, katkı sunmak isteyenleri yönetim konusunda hep beraber yola devam edelim’. İnanın bir rakamın konuşulmuşluğu yok. Başkanlarımın, vekillerimin, bakanlarımın bakışlarından, duruşlarından, gayretlerinden işin doğrusu etkilendim. Buna da kayıtsız kalmanın da çok doğru olmadığını, hele hele bu kadar emek vermiş olduğumuz bir değeri tekrar sıkıntıya sokmamak adına bu onurlu göreve cumartesi günü tekrar devam edebilmek için genel kurulda liste yapmaya karar verdik. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç: "Bu yaklaşımı destekliyoruz"

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; Kayserispor’un Kayseri’nin en önemli değerlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in kulübün daha iyi noktalara gelmesi ve daha güçlü bir yapıya kavuşması için kongre kararı aldığını ve bu iyi niyetli yaklaşımı desteklediklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç; "Bilindiği üzere Kayserispor’un değerli başkanı sizlerin de bildiği üzere kongre kararı almıştı. Bu hafta cumartesi günü kongremiz icra edilecek. Elbette ki Süper Lig’de gurur kaynağımız olan bu takımımızın daha iyi noktalara gelmesini, Avrupa’da oynamasını sağlamak, şehrimizin daha iyi temsil edilmesini sağlamak bağlamında iyi niyetle bu kongre kararı alınıp, yapılacak çalışmalarla hem desteklerin sağlanması hem listenin güçlendirilmesi bağlamında iyi niyetli yaklaşım. Bizler de bu iyi niyetli yaklaşımı destekliyoruz. Şehrimizin dinamiklerinin sahip çıkmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Elbette başta büyükşehir belediye başkanı olarak ben ve belediyeler olarak Kayserimizin her sorununa birlikte sahip çıkmak, en iyi noktalara getirmek bağlamında gayret göstermek görevimiz. Bunu söylerken ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, herkesi kucaklayacak bir anlayış içerisinde bir çalışma yapılması doğrultusunda. Kayserispor için de aynı şekilde kucaklayan, herkesin desteğini sağlayan buraya katkı sağlamak isteyen gerek siyasi gerek ticari gerek sanayi gerekse idari gayret gösteren her kesime teşekkür ediyoruz. Bu konudaki çalışmaların Kayserispor için güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Başkanımızın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda valimiz bir toplantı yaptı, neler yapılabilir konuşuldu. Daha sonra kamuoyunda bir değerlendirme yapıldı. Bu arada da değişik arkadaşlarımızın da iyi niyetli Kayserisporumuza sahip çıkma anlayışı içerisinde çalışmalar yaptıkları şekilde duyumlar konuşuluyor. Elbette Kayserispor kimsenin tekelinde değil ama bu değerimizin en güzel şekilde temsil edilmesi hepimizin kaygısıdır. Bunda kimsenin tersine söz söyleme anlayışı olamaz. Bizim burada gördüğümüz başkanımızın yönetimindeki yapılacak olan kongrenin yeni yönetim anlayışı içerisinde güçlendirilerek, temel dinamiklerin sahip çıkmasını sağlayarak elbette ki yönetimin şekillendirilmesi süreci içerisinde istişare ederek, şehrimizin huzurunu da her alanda olduğu gibi önemseyerek yolumuza devam etmenin doğru olacağı kanaatindeyiz" dedi.

"Hepimiz gayret gösteririz"

Katkı sağlamak isteyen herkese ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Katkı sağlamak isteyen her kardeşimizin desteğine bu şehrin ihtiyacı var. Kimseyi bunun dışında bırakmak diye bir düşüncemiz yok. Ancak burada Erol başkanımızın oluşturacağı bir liste var ise oturulur, konuşulur. Hakikaten kaynaklarını söyleyen her kardeşimizin de orada yer almasını istişare ederek karar verir. Biz isimler önereceğiz, listemizi güçlendireceğiz. Kimseyi dışarıda bırakma mantığı içinde değil, gerçek manada destek verecek her kardeşimizin değerlendirileceği kanaatindeyim. İdeal olan nedir? Bu Kayseri’nin bir değeri ise tek liste halinde çıkıp destek vermektir. Bu yönde hepimiz gayret göstermeliyiz. Bu bir yarıştır. Burada bir rant yok, lüks boyutu yok. Elbette ki inşallah Kayserisporumuzu en iyi noktalara taşıyacak olan bir irade olarak görüyoruz. Başkanımızın yönetiminin yeni boyutla şekilleneceğini, istişare ederek hareket edeceğini, bizler de bu listeyi güçlendirmek adına herkesin destek olması gerektiğini vurguluyoruz" şeklinde konuştu. "Biz belediyeler olarak Kayserimizi ilgilendiren herhangi bir sorunda kayıtsız kalma gibi bir lüksümüz olamaz" diyen Başkan Büyükkılıç konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kaynakları bulmak da, yönetmek de yönetimin işidir. Biz iyi niyetli olarak yasal çerçevede hepimiz gayret gösteririz. Nitekim bu noktada gayret gösterdik, çalışmalar yaptık. İnşallah şehrimiz adına daha sonraki süreçte gündeme gelir, ortaya çıkar. Hepimiz gayret göstermeliyiz. Katkı sunmak isteyen her kardeşimize de elbette ki engel olmak gibi bir lüksümüz yok. Başkanımızın oluşturacağı yönetim ile elbette ki onu desteklemek üzere ama yönetimi oluştururken de istişare etmenin hepimiz için önemli olduğunu kendileri de bilir. Biz belediyeler olarak Kayserimizi ilgilendiren herhangi bir sorunda kayıtsız kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Şuanda Erol bey başkan adayımız olarak oluşturacağı listeyi şekillendirmek adına bir çalışma yapıyor. Olan biten bundan ibaret. Başka aday çıkabilir. Görüşülür, konuşulur. Arzu ederse ayrıca bir liste halinde çıkabilir, ona da saygı duyarız, engel yok."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın düzenlediği basın toplantısına Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenalive ve basın mensupları katıldı.