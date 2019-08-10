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Erol Bedir: “Lig başlamadan önce, takıma bir forvet daha kazandıracağız”

Lig öncesi son hazırlık maçında, Adana Demirspor ile karşılaşan İ.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:58
Erol Bedir: “Lig başlamadan önce, takıma bir forvet daha kazandıracağız”

Lig öncesi son hazırlık maçında, Adana Demirspor ile karşılaşan İ.M Kayserispor sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala, İ.M Kayserispor son hazırlık maçına sahasında çıktı. Adana Demirspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.


Kadir Has Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Adana Demirspor’un santrasıyla başladı. Hikmet Karaman, karşılaşmanın ilk yarısında tecrübeli isimlere yer verirken mücadelenin ilk 45 dakikası Adana Demirspor’un 38. dakikada attığı penaltı golü ile 1-0 sona erdi.


İkinci yarıda rotasyonu arttıran Hikmet Karaman, yeni transferlere ve genç isimlere şans tanıdı. Mücadelenin ikinci yarısı daha etkili olan taraf İ.M Kayserispor olurken, Kayseritemsilcisi 90. dakikada bulduğu golle skoru 1-1 eşitledi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.


Maçı izlemeye gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maç çıkışı yaptığı konuşmasında, “Başkanımız ve teknik ekip, takımla ilgili son rötuşları yapıyorlar. Gördüğüm kadarıyla takımımız fena değil. Oynamayan ve sakat futbolcularımız var. Zannediyorum ki lige kadar eksikliklerimizi tamamlayacağız ve lige kadar tam kadro hazır olacağız” dedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, futbolcuların iyi hazırlandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Bu hazırlık maçında, takımı görme şansımız oldu. Çocuklar iyi çalışmışlar. Sonuçta bu bir hazırlık maçı, Alanya maçına hazırlanmamız gerekiyor. Normalde bizim 3 tane forvetimiz var. Yeni forvet dediğimiz zaman elimizdeki oyunculara yanlış da yapabiliriz. Ama ileride sayısal eksiğimizi tamamlamak adına birkaç oyuncuya bakıyoruz. Gerek taraftarlarımız ve gerek bizim isteğimiz doğrultusunda lige kadar iyi bir forvet almayı düşünüyoruz”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:58
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