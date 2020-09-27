Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”

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Milli ve manevi değerlere sımsıkı bağlı olan ve vatanperverliğin anlamını bilmeyen kesimlerce hain olarak tanıtılan merhum Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı açıklamalarıyla halen günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Üstad, Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde yaptığı bir konuşma sırasında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilime değinmiş, Ermenilerin gerçek hedefinin Türkiye olduğunu söylemiş ve Azerbaycan’ın bize yakın olduğu için saldırıya uğradığını anlatmıştı.

Demirel hükümetinin politikalarına da değinen Mısıroğlu, “Yazıklar olsun bize ki, Azerbaycan’a değil Ermenistan’a yardım ediyoruz” demişti.

Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırı, üstadın bu konuşmasını akıllara getirdi.

Merhum Kadir Mısıroğlu’nun söz konusu konuşması şu şekilde:

“Yahu biz ne millet olduk? Bir milletin başına ateş yağıyor, biz alakadar olmuyoruz. Herkes çorbasını içiyor, herkes televizyonunu seyrediyor. Bosna’da kan gövdeyi götürüyor, Karabağ’da Ermeni şunu yapıyor, bunu yapıyor, sabahleyin unutuluyor. Ulan ölenlerden bir tanesi senin kardeşin olsa, bir hafta çorba içmezsin. Hani, ‘İnnemal mü’minune ihva!’ Mümin, müminin kardeşi; Kur’an’da, senin hayatında değil! O Ermeni’nin hedefi Türkiye’dir. Azerbaycan, Türkiye’ye meyyal olduğu için bu dayağı yiyor. Bize dostluğundan bu dayağı yiyor. Yahu biz ne vicdansız bir milletiz ki, bizim yüzümüzden dayak yiyen bir dostumuza yardıma koşmuyoruz.”

Ermenistan’ın saldırısı

Ermenistan işgal güçleri, bugün sabah saat 06.00 sularında Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerini ve askeri alanları vurdu. Saldırı sırasında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Ermenistan’a karşılık veren Azerbaycan askeri, insansız hava araçlarının destek verdiği kara harekatı başlattı. Operasyonda Ermenistan’a ait çok sayıda askeri araç imha edildi.

Yaşananların ardından Ermenistan’da olağanüstü hal ve seferberlik ilan edildi.

Dün bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın çok büyük bir savaş hazırlığı yaptığına yönelik istihbarat bilgilerinin olduğunu söylemişti.