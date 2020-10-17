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Aktüel Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı
Aktüel

Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Genç: - "Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:35:12 -
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

AGD İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Genç, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığına, müzakere sürecinde bile saldırmaya devam ettiğine dikkati çeken Genç, Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycan vatandaşını ve binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirdiğini dile getiren Genç, 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Grubu üçlüsünün de çözüm odaklı davranmaktan uzak olduğuna işaret etti.

Ermenistan'ın zalim ve işgalci olduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır.''




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