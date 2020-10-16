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Aktüel Ermenistan'ın saldırısında ailesini kaybeden asker Kurbanov, cepheye gideceği günü bekliyor
Aktüel

Ermenistan'ın saldırısında ailesini kaybeden asker Kurbanov, cepheye gideceği günü bekliyor

Nadir Kurbanov: - "Vatan sağ olsun. Devlet ve milletimiz var olsun. Şu anda cephede değilim ancak yakın günlerde cepheye gideceğim"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:26:17 -
Ermenistan'ın saldırısında ailesini kaybeden asker Kurbanov, cepheye gideceği günü bekliyor

NAFTALAN (AA) - İDRİS OKUDUCU - Ermenistan ordusunun attığı top mermesinin evine düşmesi sonucu bir oğlu dışında tüm ailesini kaybeden Azerbaycanlı asker, işgal altındaki toprakları kurtarmak için yeniden cepheye gideceğini söyledi.

Ermenistan ordusu tarafından 27 Eylül'de fırlatılan top mermilerinin evine isabet etmesiyle, eşi, anne, baba ve 2 çocuğunu kaybeden Nadir Kurbanov, kanlı saldırıyı ve sonrasını AA muhabirine anlattı.

Azerbaycan ordusunda 6 yıldır görev yapan Kurbanov, Ermenistan güçlerinin, çatışmaların başladığı gün sivil yerleşim birimlerini ağır topçu atışlarıyla vurduğunu hatırlattı.

O esnada kendisinin cephede, mevzilerde bulunduğunu aktaran Kurbanov, saldırılar artınca ailesini aradığını fakat annesi ile eşinin başka bir yere gitmeyi kabul etmediklerini belirtti.

Naftalan kentine bağlı Kaşaltı Karakoyunlu adındaki köylerine yaklaşık 20 top mermisinin isabet ettiğini anımsatan Kurbanov, "Bunların 4'üncüsü benim eve düştü. Duyunca hemen koştum geldim." dedi.

Eve vardığında korkunç bir manzarayla karşılaştığını gözü yaşlı şekilde anlatan Kurbanov, 15 yıllık eşi, annesi, babası ve 2 çocuğunun parçalanmış cesetlerini yerde gördüğünü aktardı.

Kurbanov, Bakü'de okuyan en büyük oğlu dışında ailesinden kimsenin hayatta kalmadığını dile getirdi.

"Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna Kurbanov, "Hayatta kalan tek oğlumu en iyi şekilde büyütebilmek istiyorum." yanıtını verdi.

Kurbanov, hayatındaki en değerli varlık olan ailesini hatırlatan eve ve bahçesine adım atamadığını, eve her bakışında ailesinden anıların zihninde canlandığını ve bu acıya dayanamadığını söyledi.

Cepheye tekrar gitmeye hazırlandığını aktaran Kurbanov, "Vatan sağ olsun. Devlet ve milletimiz var olsun. Şu anda cephede değilim ancak yakın günlerde cepheye gideceğim." diye konuştu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle 47 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 222'sinin ise yaralandığını bildirmişti.

Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.



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