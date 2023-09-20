Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım
Karabağ Zaferi'nde dünya hala Türk SİHA'larının başarısını konuşurken; Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni güçlerine yönelik yürüttüğü antiterör operasyonuna ilişkin "Karabağ Azerbaycan'ındır" notuyla Bayraktar TB2'nin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın varılan ateşkes çerçevesince antiterör operasyonlarını durdurmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Operasyon boyunca Ermeni hedeflerini yerle bir eden Bayraktar İHA'nın Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Karabağ Azerbaycan'dır" notu düştü.
"Karabağ Azerbaycan'dır..."
Selçuk Bayraktar, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tarih boyunca paylaştığımız kader birliğini bugün de sürdürüyoruz. Can Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasında gururla yanındayız. Karabağ Azerbaycan'dır..."
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