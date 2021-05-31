Ermenistan'ın İHA tacizi! Azerbaycan ordusu düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştirdiği İHA'sını indirdi.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiklerini bildirdi.
Ermenistan İHA'sı indirildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.
Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.
Öte yandan Ermenistan'a ait İHA, sosyal medyada dalga konusu oldu.