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Aktüel Ermenistan'ın füze saldırısında evleri yıkılan Genceliler üniversite yurdunda kalıyor
Aktüel

Ermenistan'ın füze saldırısında evleri yıkılan Genceliler üniversite yurdunda kalıyor

Azerbaycan Ziraat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov: - "Dehşet verici saldırıda Gence Valiliğinin talebi üzerine yurt kapıları aileler için açıldı. Yaklaşık 4 gündür 110 kişiden oluşan 35 aile kalıyor. Günde 3 öğün yemek veriyoruz" - Evi yıkılan Leyla Ekberova: - "Evimize büyük zarar gördü. Gidip baktık yetkililer oturmamamız gerektiğini ilettiler. Her an evin çökebileceğini söylediler"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:15:20 -
Ermenistan'ın füze saldırısında evleri yıkılan Genceliler üniversite yurdunda kalıyor

GENCE (AA) - Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik füze saldırısında evleri kullanılmaz hale gelen Genceliler, kentteki devlet üniversitesinin yurdunda kalıyor.

Ermenistan'ın 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile Gence'ye düzenlediği saldırıda evleri yıkılanlar, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Genceli yüzlerce kişi, 4 gündür, Gence'deki Azerbaycan Ziraat Devlet Üniversitesine bağlı Akrar Yurdu'nda kalıyor.

AA muhabirine konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov, kapasitesi binden fazla olan yurtlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olduğunu ve 17 Ekim'de yaşanan facia sonrası evi zarar gören aileleri buraya aldıklarını ifade etti.

Dehşet verici saldırıda Gence Valiliğinin talebi üzerine yurt kapılarının aileler için açıldığını aktaran Caferov, "Yaklaşık 4 gündür 110 kişiden oluşan 35 aile kalıyor. Günde 3 öğün yemek veriyoruz." dedi.

Ailelere 40 kişilik personelle hizmet verdiklerini belirten Caferov, "İmkanlarımız çerçevesinde elimizden geldikçe ailelerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şu anda eldeki olanaklarla 2 ay daha aileler burada kalabilir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın yurdu hedef alması ihtimaline de değinen Rektör Caferov, her binada olduğu gibi yurtlarında da sığınakların bulunduğunu, olası bir tehlike halinde ailelerin buralara yönlendirileceğini belirtti.

- "Her an evin çökebileceğini söylediler"

Füze saldırısının vurduğu Muhtar Haciyev Mahallesi'nde 15 kişilik ailesiyle yaşadığı evi yıkılan 2 çocuk annesi Leyla Ekberova da yurda yerleşenler arasında.

Ekberova, "Evimize büyük zarar gördü. Gidip baktık yetkililer oturmamamız gerektiğini ilettiler. Her an evin çökebileceğini söylediler." dedi.

Sığındıkları yurtta, evlerinin yeniden inşası için devletin yapacağı yardımı beklediklerini vurgulayan Ekberova, "İnşallah evimiz inşa edildikten sonra döneceğiz." açıklamasını yaptı.

"Elbette insanın kendi evinde olmasının rahatlığı başkadır." diyen Ekberova, kendisi ve çocukları için istediği her şeyin yetkililerce temin edildiğini belirtti.

Ekberova, en kısa zamanda evlerine dönmeyi temenni ettiklerini de dile getirdi.

- "Evimiz oturulacak durumda değil"

Hemşirelik okuyan kızı ile yaşayan Gülyanak Bedelova, saldırıda 20 yıllık evinin yıkıldığını, kullanılamaz halde olduğunu ve saldırı nedeniyle travma geçirdiklerini söyledi.

Bedelova, şunları kaydetti:

"Saldırıda evimiz hasar gördü. Çok büyük bir dehşet yaşadık. Evimiz oturulacak durumda değil. Kendi imkanlarımızla onarmayı düşünüyoruz. Burada çok kalmayı da istemiyorum. Evim inşa edilirse hemen döneceğim. Bunun için de yardım edilirse daha da güzel olacak. Burada da durum güzel. Burada güzel imkanlar sunuluyor, herhangi bir zorluk çekmiyoruz."

Ermenistan, 17 Ekim'de ikinci defa orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıda en az 20 bina da yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti.



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