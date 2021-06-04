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Dünya Ermenistan'ın döşediği mayın patladı! Ölüler var
Dünya

Ermenistan'ın döşediği mayın patladı! Ölüler var

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 12:27:00 - 2021-06-04 12:30:01
Ermenistan'ın döşediği mayın patladı! Ölüler var

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

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