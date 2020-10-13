Ermenistan’ın ateşkese uymayacağı belliydi

Muhammet Kutlu Ankara

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova’da gerçekleştirdikleri ve insani ateşkes anlaşmasına varılan görüşmeyi Akit için analiz eden Azerbaycanlı Gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı, “Rusya’nın öncülüğünde devam eden bu görüşmelerin sonunda imzalanan dört maddelik ateşkes anlaşmasına Ermenistan’ın uymayacağı tâ başından bu yana belliydi” dedi.

“Her iki tarafın da ateşkesten bir şey beklemediği ortadaydı”

“Bu anlaşma bir nevi cenazelerin değiştirilmesi, yaralıların ve imha edilmiş silahların, ağır teknik araçların savaş alanından çekilmesi yönünde ortak mutabakata varılması gibi gözükse de Ermenistan’ın görüşmelerin sürdüğü saatlerde ve daha sonraki saatlerde Azerbaycan’ın savaşla ilgisi bulunmayan sivil yerleşim birimlerini bombalaması sürünce zaten bu anlaşmanın ölü doğacağı açık ve net ortadaydı” diyen Hacımusalı şunları söyledi: “Gergin geçen görüşmeler sırasında orada bulunan gazetecilerin anlattıklarına bakılırsa, herkes şunu bekliyormuş:

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya dışişleri bakanları görüşmenin sonunda ortak basın konferansı düzenleyecek ve bölgede barışın sağlanacağıyla alakalı ortak görüş sunacaklardı. Fakat bu gerçekleşmedi ve basın konferansı sadece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un basının önüne geçerek kısaca anlaşmanın 4 maddesini okumasıyla son buldu. Ve basın konferansının gerçekleştiği odada masanın üzerinde sadece Rusya bayrağının olması da bir hayli ilginçti. Demek ki, Rusya ne Azerbaycan’ı, ne de Ermenistan’ı ikna edememiş, sadece bölgede çıkarları olan güçlere karşı küçük düşmemek için böyle bir anlaşmanın imzalandığını duyurmuştu.

Normalde uluslararası diyalog toplantılarını, barış görüşme süreçlerini izlemiş gazeteciler şunu gayet iyi biliyorlar ki, görüşme süreci başlamadan önce basın için bir açılış konuşmasının yapılması şart. Ve bunun da yaklaşık 5 dakika sürmesi gerekiyordu ki, gazeteciler rahat bir şekilde gerek görüntü alsınlar, gerekse de resim çeksinler. Rusya Dışişleri Bakanı apar topar toplantıyı açtı, konuşma dahi yapmadı ve gazetecilere 30 saniyelik bir süre tanındı. Ve dikkat ettiyseniz görüşmeler sürerken geçen haberlerin hepsinde bu 30 saniyelik videolar vardı. Artı bir de Rusyalı gazeteciler dışarıda beklerken Azerbaycanlı ve Ermeni gazeteciler görüşme salonunun üstünde basın için düzenlenmiş bir odaya alınmışlardı.

Bu da kuşkusuz içerideki görüşmelerin dışarıya yansıtılmamasıyla alakalıydı. Rusya’nın koynuna sığınmış Ermeni dışişleri bakanının görüşme aralarında sürekli Lavrov’un yanında bulunması da gelen haberler arasındaydı. Yani tüm bu kareleri topladığımızda hem Azerbaycan’ın, hem de Ermenistan’ın ateşkese olumlu bakmadıkları, her iki tarafın da bu ateşkesten bir şey beklemediği ortadaydı”.