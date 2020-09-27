Ermenistan'ın alçak saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi.

Bu sabah Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırı, Taksim Meydanı'nda kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. Meydanda toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla sloganlar atarak Azerbaycan’a destek verdi. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Ekiplerinin müdahale etmesi sonrasında ise grup sessiz bir şekilde dağıldı.

Çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti

Sabahın erken saatlerinde Ermenistan'ın düzenlediği alçak saldırı sonucunda çok sayıda sivilin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olurken, bölgede gerilimi de hat safhaya çıkardı.

İki ülkeden kritik kararlar

Saldırı sonrası Azerbaycan, bazı bölgelerde "savaş hali" ilan ederken, Ermenistan ise 55 yaş ve altındaki yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısı yaptı.